Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нейрохируги ГКБ №7 впервые в своей практике применили операцию по стабилизации шейного отдела позвоночника методом Хармса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

25-летняя девушка поступила в отделение после ДТП с лосём. В результате аварии она получила перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка. При таком переломе первый позвонок смещается вперёд и сдавливает спинной мозг. Из-за тяжести повреждения такие пациенты часто погибают сразу, либо их ждет долгое лечение консервативным методом.

Отмечается, что раньше пациентов с подобными травмами для оперативного лечения направляли в федеральные центры. В этот раз операцию впервые провели в Ижевске.

«Чтобы помочь девушке, врачи — нейрохирурги ГКБ №7 Айдар Гарипов и Григорий Ильин — применили метод Хармса. Это открытая хирургическая стабилизация позвонков с использованием металлоконструкций, при которой в первый и второй позвонки вводятся винты и соединяются стержнями. Такой метод позволяет жестко зафиксировать место перелома, снизить риск осложнений и ускорить период восстановления. Однако он требует от хирурга высочайшего мастерства и точности — рядом проходят позвоночная артерия, спинной мозг и корешки нервов. Ошибка чревата повреждением артерии (летальный исход) или корешка (пожизненный болевой синдром и нарушение функций)», — говорится в сообщении.

Готовясь к операции, врачи по данным МРТ и КТ создали 3D-модель позвонка и рассчитали точные углы введения винта. Операция проводилась под контролем рентген-оборудования, и в итоге завершилась успешно. Сейчас пациентка уже выписана из больницы и проходит реабилитацию.