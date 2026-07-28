Ижевск. Удмуртия. Хирурги 1 РКБ в Ижевске провели сразу две операции, чтобы помочь пожилой пациентке. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Ранее в урологическое отделение экстренно поступила 70-летняя женщина, которая страдала от сильнейших болей, характерных для почечной колики. После снятия острого приступа боли было проведено обследование. Врачи выявили две серьёзные проблемы: крупный камень в мочеточнике и небольшая опухоль в левой почке.

«Стандартная медицинская практика в подобных случаях предполагает проведение двух отдельных хирургических вмешательств с интервалом в несколько месяцев. Однако хирурги-урологи Олег Ерохин и Ильдар Гизатуллин предложили смелый план: устранить обе патологии за одну операцию, пока пациентка находится под наркозом», — говорится в сообщении.

Операции провели «щадящим» лапароскопическим методом (через точечные проколы вместо больших разрезов). Отмечается, что такой подход особенно важен для пожилых пациентов, так как значительно ускоряет и облегчает процесс восстановления.

Само хирургическое вмешательство длилось час. За это время врачи раздробили и удалили камень из мочеточника, установили временный стент, удалили опухоль почки, сохранив сам орган.

Операция прошла успешно.