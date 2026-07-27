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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи Удмуртии освоили новый метод лечения детской опухоли

13:20, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Удмуртии освоили новый метод лечения детской опухоли
13:20, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#лечение
Источник фото: Сергей Багин
70
0

Они прошли обучение в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Детские врачи Удмуртии освоили новый метод лечения одной из самых коварных детских опухолей — нейробластомы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Нейробластома — это злокачественная опухоль, которая развивается из незрелых клеток-предшественников симпатической нервной системы — нейробластов. До 90% случаев опухоль выявляют у детей до 5 лет, зачастую в первый год жизни.

Ранее для борьбы с нейробластомой в Удмуртии использовали хирургическое лечение, химио- и лучевую терапию. Теперь врачи региона научились бороться с новообразованием с помощью иммунной системы организма человека — иммунотерапией. Специальные препараты помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать опухоль.

Ранее, чтобы лечить юных пациентов таким методом, их направляли в федеральные центры. Перед внедрением нового метода врачи онкогематологического отделения и отделения реанимации Республиканской детской клинической больницы прошли специальное обучение в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. 

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13:20, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#лечение