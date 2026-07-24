Ижевск. Удмуртия. Главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии по организации медицинской помощи участникам СВО назначен Андрей Чернов — врач ижевского филиала военного госпиталя, участник проекта «СВОй резерв18». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Андрей Чернов начал свой путь в медицине с сельской амбулатории, затем он возглавлял санитарную службу ФСИН России по Приволжскому федеральному округу. После увольнения со службы работал заведующим отделом в Центре медицины катастроф на базе Ижевской станции скорой медицинской помощи, а затем — врачом в военном госпитале, где трудится и сейчас.

В 2023 году Андрей Чернов добровольцем отправился в зону СВО, чтобы помогать бойцам. Как отметил министр здравоохранения, новое назначение позволит выстроить эффективное взаимодействие между военным госпиталем, государственной системой здравоохранения, фондом «Защитники Отечества» и непосредственно участниками СВО.