Ижевск. Удмуртия. В Республиканской детской клинической больнице Удмуртии прооперировали трёхмесячного малыша с патологией почек. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Врачи определили у младенца врождённый двусторонний гидронефроз. При этом заболевании нарушается отток мочи из почки. Отмечается, что гидронефроз очень важно своевременно выявить и вылечить, так как длительное нарушение оттока мочи может повлиять на функцию почек.

Чтобы вылечить малыша, хирурги выполнили лапароскопическую пиелопластику — малоинвазивную операцию, которая проводится через небольшие проколы. При таком подходе операции становятся максимально щадящими, и пациенты быстрее восстанавливаются.

В настоящий момент ребёнок чувствует себя хорошо. Вскоре ему вновь предстоит пройти ещё одну реконструктивную операцию, уже на левой стороне.