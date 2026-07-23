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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи Ижевска помогают трёхмесячному малышу справиться с врождённой патологией почек

13:00, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Ижевска помогают трёхмесячному малышу справиться с врождённой патологией почек
13:00, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#операция\n#дети\n#здоровье\n#Удмуртия
Источник фото: РДКБ Ижевск
38
0

Хирурги восстановили отток мочи из правой почки, но им предстоит выполнить вторую операцию.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской детской клинической больнице Удмуртии прооперировали трёхмесячного малыша с патологией почек. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Врачи определили у младенца врождённый двусторонний гидронефроз. При этом заболевании нарушается отток мочи из почки. Отмечается, что гидронефроз очень важно своевременно выявить и вылечить, так как длительное нарушение оттока мочи может повлиять на функцию почек.

Чтобы вылечить малыша, хирурги выполнили лапароскопическую пиелопластику — малоинвазивную операцию, которая проводится через небольшие проколы. При таком подходе операции становятся максимально щадящими, и пациенты быстрее восстанавливаются.

В настоящий момент ребёнок чувствует себя хорошо. Вскоре ему вновь предстоит пройти ещё одну реконструктивную операцию, уже на левой стороне. 

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13:00, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#операция\n#дети\n#здоровье\n#Удмуртия