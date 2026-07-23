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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 280 тысяч сельхозживотных проверили на бруцеллёз в Удмуртии

12:30, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Почти 280 тысяч сельхозживотных проверили на бруцеллёз в Удмуртии
12:30, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
283
0
#Удмуртия\n#ветеринария
Источник фото: Главное управление ветеринарии УР
283
0

Случаев заболевания не выявлено.

Удмуртия. За первое полугодие 2026 года специалисты Госветслужбы Удмуртии исследовали на бруцеллёз 279 843 сельскохозяйственных животных. Заболевших среди них не выявили, сообщают в Главном управлении ветеринарии Удмуртии.

В том числе проверили более 268 тыс. голов крупного рогатого скота, 9 тыс. овец и коз, 1,5 тыс. свиней и 559 лошадей.

Бруцеллёз является опасным инфекционным заболеванием, которым могут болеть как животные, так и люди. Основными источниками инфекции для человека считаются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи.

Владельцам животных рекомендуют соблюдать ветеринарные требования, своевременно проводить вакцинацию, а новых животных выдерживать на карантине в течение 30 дней. 

Напомним, последние зарегистрированные случаи заболевания бруцеллёзом в Удмуртии зафиксированы в 2014 году.

 

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12:30, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
283
0
#Удмуртия\n#ветеринария