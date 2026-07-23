Удмуртия. За первое полугодие 2026 года специалисты Госветслужбы Удмуртии исследовали на бруцеллёз 279 843 сельскохозяйственных животных. Заболевших среди них не выявили, сообщают в Главном управлении ветеринарии Удмуртии.

В том числе проверили более 268 тыс. голов крупного рогатого скота, 9 тыс. овец и коз, 1,5 тыс. свиней и 559 лошадей.

Бруцеллёз является опасным инфекционным заболеванием, которым могут болеть как животные, так и люди. Основными источниками инфекции для человека считаются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи.

Владельцам животных рекомендуют соблюдать ветеринарные требования, своевременно проводить вакцинацию, а новых животных выдерживать на карантине в течение 30 дней.

Напомним, последние зарегистрированные случаи заболевания бруцеллёзом в Удмуртии зафиксированы в 2014 году.