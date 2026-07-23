Ижевск. Удмуртия. В Ижевске помогли пациенту, экстренно поступившему с диагнозом «заворот сигмовидной кишки». Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

23-летний молодой человек экстренно поступил в приёмное отделение 1 РКБ с клинической картиной кишечной непроходимости. После комплексного обследования врачи установили диагноз «заворот сигмовидной кишки».

Лечение велось в несколько этапов. Врачи выполнили малоинвазивную операцию — эндоскопическую декомпрессию толстой кишки. В результате они стабилизировали состояние пациента и провели предоперационную подготовку. Далее хирурги и колопроктологи успешно удалили поражённый участок кишки.

Пациент быстро восстановился после операций. Его уже выписали домой.