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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 1 РКБ Ижевска спасли пациента с заворотом кишки

09:50, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В 1 РКБ Ижевска спасли пациента с заворотом кишки
09:50, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
9
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#лечение\n#здоровье
Источник фото: 1 РКБ
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Врачи провели две операции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске помогли пациенту, экстренно поступившему с диагнозом «заворот сигмовидной кишки». Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

23-летний молодой человек экстренно поступил в приёмное отделение 1 РКБ с клинической картиной кишечной непроходимости. После комплексного обследования врачи установили диагноз «заворот сигмовидной кишки».

Лечение велось в несколько этапов. Врачи выполнили малоинвазивную операцию — эндоскопическую декомпрессию толстой кишки. В результате они стабилизировали состояние пациента и провели предоперационную подготовку. Далее хирурги и колопроктологи успешно удалили поражённый участок кишки.

Пациент быстро восстановился после операций. Его уже выписали домой. 

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09:50, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#лечение\n#здоровье