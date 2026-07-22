Ижевск. Удмуртия. Более 23 тыс. новых случаев различных заболеваний выявили врачи Удмуртии за первое полугодие 2026 года во время диспансеризации. В том числе у 454 жителей обнаружили злокачественные опухоли. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

В 313 случаях онкологические заболевания выявили на ранней стадии. При этом специалисты столкнулись и с запущенными формами болезни.

Так, 60-летний житель Ижевска впервые за многие годы прошёл профилактическое обследование. Во время флюорографии врачи обнаружили у него образование в лёгких. Мужчина имел 40-летний стаж курения и за последний год резко потерял вес. После дополнительных исследований ему диагностировали рак лёгкого четвёртой стадии.

«К сожалению, это не единичный пример. Рак лёгкого — один из самых распространённых онкологических диагнозов. На ранних стадиях он может протекать бессимптомно. И именно тогда, когда лечение наиболее эффективно, человек чувствует себя абсолютно здоровым и не видит повода идти к врачу. Диспансеризация проводится для того, чтобы находить болезни до того, как они заявят о себе. Это простой, быстрый и бесплатный способ проверить свой организм», — отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

За последние шесть месяцев диспансеризацию и профилактические осмотры в Удмуртии прошли более 310 тыс. человек. Помимо онкологических заболеваний, врачи выявили свыше 7 тыс. случаев болезней системы кровообращения и около 930 случаев сахарного диабета.