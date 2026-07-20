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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии за полгода выявили 11 случаев бешенства животных

10:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии за полгода выявили 11 случаев бешенства животных
10:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Удмуртия\n#ветеринария\n#бешенство
Источник фото: ИИ
64
0

Чаще всего вирус обнаруживали у лисиц.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2026 года в Удмуртии лабораторно подтвердили 11 случаев бешенства животных. Это на один случай больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщили в Главном управлении ветеринарии Удмуртии, в шести случаях вирус выявили у диких лисиц, в четырёх — у кошек и в одном — у собаки.

С начала года в Удмуртии от бешенства привили более 180 тыс. животных, в том числе около 124 тыс. сельскохозяйственных животных и более 62 тыс. собак и кошек. В ведомстве напомнили, что вакцинация остаётся единственным надёжным способом защиты от заболевания.

Жителям Удмуртии рекомендуют не допускать контакта домашних животных с дикими и безнадзорными, ежегодно вакцинировать питомцев и при появлении признаков болезни незамедлительно обращаться к ветеринарному врачу.

 

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10:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
64
0
#Удмуртия\n#ветеринария\n#бешенство