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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врач рассказала, почему нельзя сдерживать чихание

09:00, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Врач рассказала, почему нельзя сдерживать чихание
09:00, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
164
0
#мнение эксперта\n#советы\n#здоровье
Источник фото: ИИ
164
0

Это грозит болью и заложенностью ушей.

Отоларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова в беседе с «Газетой.ру» предупредила о негативных последствиях сдерживания чихания, когда человек зажимает себе рот и нос.

Отмечается, что чихание — это естественный защитный рефлекс, с помощью которого организм очищает носовые ходы от пыли, аллергенов, вирусов и других раздражителей.

Воздух во время чихания вылетает наружу с большой скоростью, но если человек перекрывает ему выход, давление внутри носоглотки, ушей и околоносовых пазух резко возрастает. У этого могут быть серьёзные последствия.

«Наиболее частая проблема — заложенность или боль в ушах. Из-за резкого перепада давления может пострадать барабанная перепонка или возникнуть баротравма среднего уха. У некоторых людей после неудачной попытки сдержать чихание временно снижается слух или появляется шум в ушах», — делится отоларинголог.

Сильное внутреннее давление в свою очередь способно повредить мелкие кровеносные сосуды слизистой оболочки носа или глаз. В результате могут возникнуть носовое кровотечение или покраснение глаз из-за лопнувших капилляров.

«В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям — повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя», — рассказала Анна Жуйкова.

Она подчеркнула, что при желании чихнуть лучше не пытаться подавить этот рефлекс. Правильнее чихнуть в одноразовую салфетку или в сгиб локтя, чтобы не распространять инфекцию и при этом не создавать опасного давления внутри дыхательных путей.

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09:00, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
164
0
#мнение эксперта\n#советы\n#здоровье