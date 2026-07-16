Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи РДКБ прооперировали недоношенного малыша с врождённой патологией — атрезией пищевода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

При этом пороке верхний и нижний отделы пищевода не соединены между собой, поэтому ребёнок не может самостоятельно получать питание. К тому же малыш родился весом всего 990 граммов.

Чтобы подготовить маленького пациента к дальнейшему лечению, хирурги выполнили сложную операцию и сформировали для него гастростому и эзофагостому. Теперь питание поступает через гастростому. Сейчас главная задача — дать новорожденному окрепнуть и набрать вес.

«Дети, рожденные раньше срока и с экстремально низкой массой тела, требуют особенно бережного подхода. Иногда мы не можем сразу выполнить окончательную операцию, потому что организм малыша еще слишком слаб. В таких случаях проводится этапное лечение, которое позволяет сохранить жизнь ребенку и подготовить его к основному хирургическому вмешательству», — рассказал заведующий хирургическим отделением Эльдар Шокуев.

После того как малыш окрепнет, врачи перейдут к восстановлению непрерывности пищевода для улучшения качества жизни ребенка.