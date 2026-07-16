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Оборудование для хирургии и эндоскопических исследований поступило в Ижевскую ГКБ №9

15:13, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Оборудование для хирургии и эндоскопических исследований поступило в Ижевскую ГКБ №9
15:13, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#медицина\n#ГКБ
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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С помощью него будут проводиться малоинвазивные операции, а также исследования внутренних органов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевскую городскую клиническую больницу №9 поступило новое оборудование: специализированный рентгеновский аппарат типа «С-дуга» и видеостойка для проведения гастроскопии и колоноскопии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Современная «С-дуга» открывает новые возможности для наших хирургов, позволяя проводить малоинвазивные операции быстрее и безопаснее. Аппарат позволяет получать высокоточные изображения внутренних органов и костных структур непосредственно во время операций и сложных медицинских манипуляций», — рассказала главный врач ГКБ №9 Елена Сычёва.

Также отмечается, что качественная эндоскопия — это шанс спасти жизнь пациентов за счет раннего выявления онкологических и других заболеваний.

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15:13, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#медицина\n#ГКБ