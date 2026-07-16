Ижевск. Удмуртия. В Ижевскую городскую клиническую больницу №9 поступило новое оборудование: специализированный рентгеновский аппарат типа «С-дуга» и видеостойка для проведения гастроскопии и колоноскопии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Современная «С-дуга» открывает новые возможности для наших хирургов, позволяя проводить малоинвазивные операции быстрее и безопаснее. Аппарат позволяет получать высокоточные изображения внутренних органов и костных структур непосредственно во время операций и сложных медицинских манипуляций», — рассказала главный врач ГКБ №9 Елена Сычёва.

Также отмечается, что качественная эндоскопия — это шанс спасти жизнь пациентов за счет раннего выявления онкологических и других заболеваний.