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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 10 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала 2026 года

16:27, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Более 10 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала 2026 года
16:27, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
57
0
#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#клещи\n#клещевой энцефалит
Источник фото: ИИ
57
0

В республике зарегистрировали 57 случаев клещевых инфекций.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 10 015 случаев присасывания клещей. По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, наиболее высокие показатели зарегистрированы в Дебёсском, Кезском, Шарканском и Можгинском районах.

В Удмуртии выявили 57 случаев заболеваний, передающихся клещами. У 22 жителей диагностировали клещевой вирусный энцефалит, ещё у 35 — клещевой боррелиоз.

При посещении лесов и парков жителям рекомендуют носить закрытую одежду светлых тонов, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и своих спутников на наличие клещей.

Если клещ присосался, его следует как можно быстрее удалить, обработать место укуса антисептиком и при возможности сдать насекомое на исследование. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

 

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16:27, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
57
0
#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#клещи\n#клещевой энцефалит