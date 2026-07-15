Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 10 015 случаев присасывания клещей. По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, наиболее высокие показатели зарегистрированы в Дебёсском, Кезском, Шарканском и Можгинском районах.

В Удмуртии выявили 57 случаев заболеваний, передающихся клещами. У 22 жителей диагностировали клещевой вирусный энцефалит, ещё у 35 — клещевой боррелиоз.

При посещении лесов и парков жителям рекомендуют носить закрытую одежду светлых тонов, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и своих спутников на наличие клещей.

Если клещ присосался, его следует как можно быстрее удалить, обработать место укуса антисептиком и при возможности сдать насекомое на исследование. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.