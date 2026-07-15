Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, почему привычка устраивать «отсыпные» выходные или отпуска может навредить организму.

Часто люди пытаются «отоспаться» после многомесячного дефицита ночного отдыха, но это не приводит к ожидаемому эффекту. Также после выхода на работу может возникать состояние, как при смене часовых поясов — сложно заснуть вечером и встать утром.

«В своей практике я часто сталкиваюсь с жалобами пациентов, которые говорят, что спали в отпуске по десять часов, но все равно не чувствуют себя отдохнувшими. Обычно проблема не в том, что отпуск был слишком коротким, а в том, что для восстановления нервной системы нужно не время от времени долго спать, а соблюдать стабильный режим», — рассказывает сомнолог.

При этом разовая попытка отоспаться не считается чем-то критичным. Отмечается, что это естественная реакция организма на перегрузку. Так что иногда «отсыпные» выходные бывают полезны, хотя до них все же лучше не доводить. Правильнее всего придерживаться режима, а также следить за непрерывностью и глубиной сна.

Эксперт бренда товаров для сна ORMATEK (ОРМАТЕК) Олеся Солодкова отметила, что из-за неудобных матраса и подушки человек может часто просыпаться ночью, чтобы найти более комфортное положение. Утром это будет ощущаться, как недосып или общая усталость. Также в тёплую погоду необходимо следить за микроклиматом в спальне.

«Для этого лучше выбирать постельное белье из дышащих тканей, например из хлопка или льна, и использовать легкие летние одеяла с наполнителями на основе растительных волокон, советуют они. Это помогает телу эффективнее отводить влагу и предотвращает перегрев», — отмечают в компании.