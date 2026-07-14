Ижевск. Удмуртия. Хирурги Ижевска выполнили две операции, чтобы не допустить ампутацию руки пациентки после тяжёлой травмы. Об этом сообщается в соцсетях Первой республиканской клинической больницы.

72-летняя женщина поступила в приёмное отделение 1 РКБ с резаной раной правого предплечья. Пациентка поранилась стеклом, когда работала в огороде. В результате стекло полностью пересекло мышцы, связки, магистральную артерию и нервные стволы.

Пострадавшую сразу доставили в операционную. Медики частично восстановили целостность мышц и нервов, а также восстановили проходимость поврежденной магистральной артерии. Несмотря на успешную операцию, прогноз оставался тяжёлым, так как травма была большой.

«На следующий день состояние конечности резко ухудшилось. У пациентки развился острый тромбоз травмированной артерии, что привело к критическому кислородному голоданию тканей руки. Без немедленного вмешательства кисть была бы обречена на гангрену и ампутацию», — заявили в 1 РКБ.

Хирурги начали экстренную операцию, во время которой заменили дефект сосуда аутовенозной вставкой — фрагментом подкожной вены самой пациентки, который взяли с бедра. Благодаря этому получилось восстановить магистральный кровоток и предотвратить некроз тканей кисти.

Сейчас угрозы потери конечности нет. Кровоснабжение кисти полностью восстановлено. Впереди у пациентки долгий восстановительный период.

«Ситуация была критической: счёт шёл на часы. Повторный тромбоз после такой сложной травмы — частое осложнение, но мы были готовы к такому развитию событий. Замена поврежденной артерии на собственную вену пациентки — это «золотой стандарт» в подобных случаях. Благодаря слаженной работе двух бригад хирургов нам удалось сохранить пациентке руку и трудоспособность в будущем», — пояснил сосудистый хирург Вячеслав Семенюта.