Клинический психолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова рассказала, почему люди так по-разному реагируют на стресс. У кого-то «кусок в горло не лезет», а кто-то начинает «заедать» проблемы.

«Различия в реакции на стресс обусловлены несколькими факторами. Во-первых, тип стресса влияет на выработку определенных гормонов. Острое воздействие запускает симпатико-адреналовую реакцию, повышая концентрацию катехоламинов, что снижает аппетит. Хроническое же напряжение увеличивает уровень кортизола, стимулируя потребление жирной и углеводистой пищи. Индивидуальность каждого человека также важна: склонность к тревоге, депрессия или низкая устойчивость к стрессу способствуют формированию нездорового пищевого поведения, называемого «заеданием», — рассказала врач.

Паттерн «заедания» стресса может закладываться с детства, отметила эксперт. Так, родители часто вкусными лакомствами поощряют хорошее поведение, или используют сладости в качестве средства утешения ребёнка.

«Такое формирование связей между приятными эмоциями и приемом пищи сохраняется во взрослом состоянии и проявляется в виде попыток снять стресс, используя еду. Именно поэтому проблема переедания связана с детскими воспоминаниями и усвоенными моделями поведения», — делится эксперт.

Необходимо научиться различать реальный голод (возникает и постепенно нарастает в животе) и эмоциональный голод (возникает резко и привязан к определённым продуктам). Отмечается, что рацион в периоды стресса часто смещается в сторону быстрых углеводов и фаст-фуда, так как такая пища быстро насыщает и улучшает самочувствие благодаря выработке эндорфинов.

«Начальным шагом должна стать осмысленность и самоанализ. Необходимо отмечать ситуации, ведущие к бесконтрольному поглощению пищи, фиксируя мысли и ощущения, вызвавшие такое поведение. <...> Развитию осознанности и самонаблюдения способствует ведение дневников, помогающих выявлять повторяющиеся шаблоны поведения. Эффективным методом считается создание новых здоровых привычек, замена компульсивного приема пищи иными способами расслабления и отдыха. Работа с профессионалами, такими как психологи или специалисты по коррекции пищевого поведения, также оказывает существенную помощь в изменении образа жизни и нормализации отношения к еде», — резюмировала психолог Ульяна Махова.