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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии пациентке удалили кисту в сердце размером с голову младенца

12:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии пациентке удалили кисту в сердце размером с голову младенца
12:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
437
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#операция
Источник фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Размер патологического образования оказался до 15 см в диаметре.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Республиканского клинико-диагностического центра провели сложную операцию по удалению огромной кисты перикарда. 

Как сообщает Минздрав Удмуртии, 60-летняя пациентка жаловалась на боли в груди и одышку. Компьютерная томография выявила у неё целомическую кисту диаметром до 15 см — заполненное жидкостью образование сдавливало правые отделы сердца и легкое. 

Операцию провела бригада под руководством сердечно-сосудистых хирургов Максима Корнильева и Владислава Рыкова при участии анестезиолога-реаниматолога Ильяса Хазиева. Иссечение прошло успешно, состояние пациентки удовлетворительное.

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12:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
437
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#операция