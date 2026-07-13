Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как приём магния может повлиять на сны.

По её словам, часто магний принимают перед сном, чтобы успокоиться, снять мышечное напряжение и легче заснуть. Но данный минерал не работает как снотворное.

«Магний участвует в энергетическом обмене, синтезе АТФ, работе митохондрий и транспорте ионов натрия, калия и кальция. А движение ионов лежит в основе нервного сигнала», — рассказала эксперт.

Она добавила, что у части людей после приёма магния может измениться сон — человек может начать видеть более яркие сны или лучше их запоминать. Также могут появиться страшные и тревожные сны. Если сны стали тяжелыми, тревожными, после них остаётся усталость, нарушается засыпание, схему приема стоит пересмотреть.

Если яркие или тревожные сны появились после вечерней дозы, магний не стоит принимать прямо перед сном, а лучше перенести его приём на утро или день.

«На переносимость может влиять и форма препарата. Если яркие сны появились после начала приёма, стоит уточнить, какой именно магний принимает человек: соединения отличаются биодоступностью и скоростью всасывания. Например, магний малат — соединение с яблочной кислотой, которая участвует в энергетическом обмене, поэтому его лучше принимать утром или днём. Когда магний принимают для успокоения, снятия мышечного напряжения или при судорогах, обычно выбирают хорошо биодоступные формы, например глицинат или малат. Но прямой связи «эта форма вызывает яркие сны» нет», — подытожила эксперт.