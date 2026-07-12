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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинском районе построят два новых медицинских пункта

15:26, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Воткинском районе построят два новых медицинских пункта
15:26, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
40
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#медпомощь\n#здравоохранение
Источник фото: ИИ
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Установку объектов планируют начать в августе.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе построят два новых медицинских пункта. В соцсетях планами поделилися врио главы Воткинского района Денис Русских. 

Для модернизации первичного звена здравоохранения в селе Первомайский на улице Гагарина строители соберут быстровозводимую конструкцию врачебной амбулатории, а в деревне Беркуты на улице Новой – фельдшерско-акушерский пункт.

Работы на объектах начнутся в августе. После чего там установят оборудование.  

 

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15:26, 12 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
40
0
#медпомощь\n#здравоохранение