Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе построят два новых медицинских пункта. В соцсетях планами поделилися врио главы Воткинского района Денис Русских.

Для модернизации первичного звена здравоохранения в селе Первомайский на улице Гагарина строители соберут быстровозводимую конструкцию врачебной амбулатории, а в деревне Беркуты на улице Новой – фельдшерско-акушерский пункт.

Работы на объектах начнутся в августе. После чего там установят оборудование.