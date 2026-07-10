Прямой номер для вызова скорой медицинской помощи в России с детства знает каждый — «103». В экстренных ситуациях врачей также вызывают по номеру единой системы экстренных вызовов «112».

Но что нужно говорить и как себя вести, когда звонишь по данным номерам? Сотрудник оперативного отдела станции скорой медицинской помощи Ижевска рассказал «Сусанину», как нужно вызывать скорую помощь, чтобы она приехала быстрее.

Эксперт отмечает, что в первую очередь не стоит поддаваться панике и пытаться рассказать всё и сразу. Как только диспетчер отвечает на звонок, он начинает задавать вопросы. В этот момент человек должен собраться и давать максимально четкие и понятные ответы. В первую очередь у звонившего узнают, что произошло, затем идут уточняющие вопросы по поводу самочувствия больного, спрашивают адрес, ФИО пациента, ФИО звонящего и контактные телефоны.

В разговоре не стоит давать расплывчатые ответы: «плохо», «неважно себя чувствую», «что-то с сердцем» и подобные. Они ничего не говорят о проблеме, поэтому нужно уточнять конкретные вещи, такие как: сильная температура, судороги, высокое давление, онемение частей тела, обильное кровотечение или проглоченный инородный предмет. И очень важно не преувеличивать и не преуменьшать симптомы, а честно сообщать о состоянии пациента. Такие уточнения позволят диспетчеру быстрее определить, какую бригаду направить.

Если произошёл инсульт, инфаркт, эпилепсия, человек потерял сознание или получил какую-то травму, пытался совершить суицид или у него критически поднялся сахар в крови, обо всём этом также нужно сообщать диспетчеру. Ещё необходимо расписать хронические болезни. Эти детали указывают на то, как срочно пациент нуждается во врачах.

Если человек знает, что у скорой помощи будут какие-то препятствия на пути, например, нет домофона или на въезде в жилой комплекс стоит шлагбаум, то об этом нужно сообщить. И стоит сразу предложить решение проблемы, например, подождать врачей на улице, чтобы быстрее запустить их в квартиру.

Также всегда необходим точный адрес. Объяснение по типу «тот кирпичный дом за магазином» не подойдет. Если нужно сообщить о пострадавших в ДТП где-то на трассе, то стоит попытаться максимально точно определить по карте место происшествия.

Обычно звонок в скорую помощь завершается тем, что диспетчер спрашивает номер телефона для связи. И в таком случае стоит оставить несколько номеров, своих или людей, которые находятся рядом. Потому что если у пациента нет домофона, а человек, кто вызвал скорую, недоступен, то врачи просто не смогут попасть к пациенту. А ждать полчаса они не могут. И подобных ситуаций, когда врачам нужно перезвонить, множество.

Отметим, что диалог с диспетчером должен длиться около трёх минут, этого времени хватает, чтобы специалист узнал самое важное и направил бригаду. Если случай экстренный, то звонок должен занимать еще меньше — 1-2 минуты. В таком случае оператор задаёт лишь самые основные вопросы.

Но бывают личности, которые любят поболтать. Диалоги с некоторыми могут достигать 5 минут и больше, так как человек расплывчато отвечает на вопросы или начинает неуместно шутить. В таком случае он вредит не только себе, но и другим людям, которые ожидают, когда их звонок примут. Именно поэтому очень важно не поддаваться панике, не кричать на диспетчеров и не повторять одно и то же несколько раз.

«Мы всегда пытаемся успокоить человека, чтобы он говорил конкретно, а не истерил, потому что если он будет истерить, то вызов будет долго приниматься. Мы в таком случае всегда уточняем, что скорая приедет быстрее, если человек будет конкретно говорить, что случилось», — пояснил эксперт.

Помимо приёма вызовов, диспетчер выполняет важную задачу: определяет, какую бригаду направить к пациенту. Для этого и нужны точные объяснения звонившего: что произошло и кому нужна помощь медиков. Сейчас в Ижевске работает три вида бригад: лечебная, реанимационная и фельдшерская.

Отметим, что скорую помощь нужно вызывать, если что-то с пациентом произошло или происходит сейчас. Если какие-то боли сопровождают человека не первый год, то врачи в любом случае приедут, но затем направят его в больницу на прохождение обследования. Скорая помощь нужна в случаях, когда пострадавший не может сам добраться до врача, и многие об этом забывают.

Если пациенту плохо, но он решает сам ехать в больницу, то может уточнить по телефону скорой помощи, куда ему лучше направиться. Также в соцсети «ВКонтакте» в группе «Скорая помощь в Ижевске» публикуют график экстренных дежурств по оказанию экстренной медицинской помощи в Ижевске. С помощью него можно понять, в какую больницу пациенту ехать.

Наибольшее количество звонков в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи Ижевска поступает в период с 16:00 до 19:00. Именно в это время бригады скорой помощи максимально загружены, и это стоит учитывать при вызове врачей.

Таким образом, то, насколько быстро приедет скорая помощь, сильно зависит от человека, который её вызывает. Четкие и внятные ответы, указание главных симптомов и желание облегчить путь для врачей в дальнейшем помогают бригаде максимально быстро добраться до пациента.

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