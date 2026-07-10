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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи 1 РКБ в Ижевске смогли спасти пенсионерку от инсульта без трепанации черепа

14:00, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи 1 РКБ в Ижевске смогли спасти пенсионерку от инсульта без трепанации черепа
14:00, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#инсульт
Источник фото: vk.com/1rkbur
115
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73-летняя женщина пожаловалась на сильные головные боли и шаткость при ходьбе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирургии 1 РКБ спасли пенсионерку от инсульта. Об этом сообщается в соцсетях Первой республиканской клинической больницы.

Ранее 73-летняя женщина пожаловалась на сильные головные боли и шаткость походки. Так как эти признаки указывали на возможный инсульт, врачи провели исследования. В результате у пациентки обнаружили аневризму передней мозговой артерии — патологическое выпячивание стенки сосуда. Стенки аневризмы имели неровные края и множественные выпячивания, из-за чего она могла разорваться в любой момент. Ситуация осложнялась тем, что аневризма находилась в труднодоступной зоне, куда практически невозможно подобраться классическим хирургическим путём без риска повредить здоровые участки мозга.

Женщину экстренно госпитализировали и уже перед самой операцией хирурги решили провести радикальное лечение. Вместо открытой операции с трепанацией черепа врачи провели сложнейшую малоинвазивную операцию. Через прокол в лучевой артерии на руке они провели длинные гибкие катетеры и сверхтонкие проводники прямо к аневризме, а затем имплантировали в её полость пять платиновых микроспиралей. В результате спирали заполнили собой выпячивание и полностью исключили его из общего кровотока. Таким образом врачи ликвидировали угрозу инсульта без разреза на голове.

Операция длилась полтора часа. Благодаря минимальному вмешательству пациентка смогла встать и ходить уже на следующий день. Женщина избежала инвалидности, которая неизбежна при классическом инсульте. 

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14:00, 10 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#инсульт