Новосибирск. Новосибирская область. 9-летней Соне из Ижевска провели уникальную операцию в НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске. Впервые в российской практике хирурги демонтировали систему кровообращения Фонтена и восстановили правильную работу сердца, сообщает пресс-служба центра.

У девочки был диагностирован тяжёлый врождённый порок. Из-за неполного формирования внутрисердечных перегородок и клапанов у неё доминировал правый желудочек, а левый был мал и не справлялся с нагрузкой. Ей провели цикл операций по формированию кровообращения Фонтена, последняя из которых была выполнена в 2024 году, но спустя полгода она перестала работать. Давление в лёгких резко выросло, процент гемоглобина в артериально крови снизился, пострадали печень и другие органы.



В 2026 году врачи приняли решение демонтировать конструкцию и восстановить ественную анатомию сердца. Операция прошла успешно, но потребовала длительной реабилитации: две недели девочка провела в реанимации, часть из них — на ИВЛ.

Сейчас объём левого желудочка Сони увеличился вдвое. По прогнозам врачей, он продолжит расти, и в будущем сердце сможет работать с минимальной лекарственной поддержкой.