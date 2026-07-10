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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Новосибирске девочке из Ижевска провели уникальную операцию на сердце

09:52, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Новосибирске девочке из Ижевска провели уникальную операцию на сердце
09:52, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Новосибирск\n#Ижевск\n#операция\n#здравоохранение
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Кардиохирурги Центра Мешалкина впервые в России демонтировали систему Фонтена и восстановили нормальную работу сердца.

Новосибирск. Новосибирская область. 9-летней Соне из Ижевска провели уникальную операцию в НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске. Впервые в российской практике хирурги демонтировали систему кровообращения Фонтена и восстановили правильную работу сердца, сообщает пресс-служба центра.

У девочки был диагностирован тяжёлый врождённый порок. Из-за неполного формирования внутрисердечных перегородок и клапанов у неё доминировал правый желудочек, а левый был мал и не справлялся с нагрузкой. Ей провели цикл операций по формированию кровообращения Фонтена, последняя из которых была выполнена в 2024 году, но спустя полгода она перестала работать. Давление в лёгких резко выросло, процент гемоглобина в артериально крови снизился, пострадали печень и другие органы.

В 2026 году врачи приняли решение демонтировать конструкцию и восстановить ественную анатомию сердца. Операция прошла успешно, но потребовала длительной реабилитации: две недели девочка провела в реанимации, часть из них — на ИВЛ.

Сейчас объём левого желудочка Сони увеличился вдвое. По прогнозам врачей, он продолжит расти, и в будущем сердце сможет работать с минимальной лекарственной поддержкой.

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09:52, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Новосибирск\n#Ижевск\n#операция\n#здравоохранение