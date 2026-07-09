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Пивной бар закрыли в Воткинске на неделю из-за антисанитарии

17:05, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пивной бар закрыли в Воткинске на неделю из-за антисанитарии
17:05, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Воткинск\n#пиво\n#бары
Источник фото: ИИ
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На устранение нарушений суд дал девять дней.

Воткинск. Удмуртия. Роспотребнадзор нашёл нарушения в работе бара «Разливное пиво» в Воткинске по ул. Азина, 203а. Как сообщает пресс-служба ведомства, были установлены нарушения санитарного законодательства:

- не ведётся контроль за температурой хранения пищевой продукции;

- выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности;

- допускается приём пищевой продукции с отсутствием маркировки;

- отсутствует помещение для обработки торгового инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители (ёмкости для хранения сухариков и арахиса моются лично владелицей в туалете над ведром);

- система холодного водоснабжения не исправна, вода имеется только в туалете, горячего водоснабжения нет;

- отсутствует раздевалка для персонала, личные вещи хранятся на рабочем месте за барной стойкой;

- не представлен паспорт на систему по розливу пива, не представлена инструкция по обработке (мойке и дезинфекции) системы разлива пива;

- не осуществляется контроль за активностью дезинфицирующих растворов;

- нарушения в части отделки помещения и его уборки.

Постановлением Воткинского районного суда дама-предприниматель признана виновной, ей назначили административное приостановление деятельности на 9 суток.

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17:05, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Воткинск\n#пиво\n#бары