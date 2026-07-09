На устранение нарушений суд дал девять дней.
Воткинск. Удмуртия. Роспотребнадзор нашёл нарушения в работе бара «Разливное пиво» в Воткинске по ул. Азина, 203а. Как сообщает пресс-служба ведомства, были установлены нарушения санитарного законодательства:
- не ведётся контроль за температурой хранения пищевой продукции;
- выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности;
- допускается приём пищевой продукции с отсутствием маркировки;
- отсутствует помещение для обработки торгового инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители (ёмкости для хранения сухариков и арахиса моются лично владелицей в туалете над ведром);
- система холодного водоснабжения не исправна, вода имеется только в туалете, горячего водоснабжения нет;
- отсутствует раздевалка для персонала, личные вещи хранятся на рабочем месте за барной стойкой;
- не представлен паспорт на систему по розливу пива, не представлена инструкция по обработке (мойке и дезинфекции) системы разлива пива;
- не осуществляется контроль за активностью дезинфицирующих растворов;
- нарушения в части отделки помещения и его уборки.
Постановлением Воткинского районного суда дама-предприниматель признана виновной, ей назначили административное приостановление деятельности на 9 суток.
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