Воткинск. Удмуртия. Роспотребнадзор нашёл нарушения в работе бара «Разливное пиво» в Воткинске по ул. Азина, 203а. Как сообщает пресс-служба ведомства, были установлены нарушения санитарного законодательства:

- не ведётся контроль за температурой хранения пищевой продукции;

- выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности;

- допускается приём пищевой продукции с отсутствием маркировки;

- отсутствует помещение для обработки торгового инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители (ёмкости для хранения сухариков и арахиса моются лично владелицей в туалете над ведром);

- система холодного водоснабжения не исправна, вода имеется только в туалете, горячего водоснабжения нет;

- отсутствует раздевалка для персонала, личные вещи хранятся на рабочем месте за барной стойкой;

- не представлен паспорт на систему по розливу пива, не представлена инструкция по обработке (мойке и дезинфекции) системы разлива пива;

- не осуществляется контроль за активностью дезинфицирующих растворов;

- нарушения в части отделки помещения и его уборки.

Постановлением Воткинского районного суда дама-предприниматель признана виновной, ей назначили административное приостановление деятельности на 9 суток.