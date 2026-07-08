Ижевск. Удмуртия. 50 жителей Удмуртии нуждаются в диализных растворах. Как сообщил в соцсетях председатель правительства республики Роман Ефимов, это более 70 тысяч пакетов препарата в год.

«Для пациентов с почечной недостаточностью со всей страны планируем выпускать более миллиона пакетов в год. Соглашение о промышленной кооперации подписали сегодня на площадке Иннопрома в Екатеринбурге. Заключили его с руководством группы компаний «Фармасинтез» и завода «Купол», — написал премьер-министр.

Он отметил, что предприятия организуют совместное производство на базе компании «Рестер». Это «дочка» ИЭМЗ, созданная в 2000 году в рамках диверсификации. При поддержке «Фармасинтеза» на ижевском предприятии перейдут на современные российские технологии. В планах — расширение фармацевтической продукции, изготовленной в Ижевске, и выход на новые рынки.