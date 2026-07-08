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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 1 млн пакетов диализных растворов планируют производить в Удмуртии в год

10:00, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 1 млн пакетов диализных растворов планируют производить в Удмуртии в год
10:00, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
171
0
#Удмуртия\n#ИЭМЗ «Купол»\n#гемодиализ
Источник фото: ИИ
171
0

Соответствующее производство намерен организовать ИЭМЗ «Купол».

Ижевск. Удмуртия. 50 жителей Удмуртии нуждаются в диализных растворах. Как сообщил в соцсетях председатель правительства республики Роман Ефимов, это более 70 тысяч пакетов препарата в год.

«Для пациентов с почечной недостаточностью со всей страны планируем выпускать более миллиона пакетов в год. Соглашение о промышленной кооперации подписали сегодня на площадке Иннопрома в Екатеринбурге. Заключили его с руководством группы компаний «Фармасинтез» и завода «Купол», — написал премьер-министр.

Он отметил, что предприятия организуют совместное производство на базе компании «Рестер». Это «дочка» ИЭМЗ, созданная в 2000 году в рамках диверсификации. При поддержке «Фармасинтеза» на ижевском предприятии перейдут на современные российские технологии. В планах — расширение фармацевтической продукции, изготовленной в Ижевске, и выход на новые рынки.

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10:00, 08 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
171
0
#Удмуртия\n#ИЭМЗ «Купол»\n#гемодиализ