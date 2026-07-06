Врачи смогут снимать зону вмешательства на фото и видео.
Ижевск. Удмуртия. В Республиканской стоматологической поликлинике появился современный дентальный микроскоп. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин на своей странице «ВКонтакте».
Дентальный микроскоп используют при лечении сложных стоматологических случаев. Прибор оснащён фото- и видеокамерой, что позволяет врачу проводить высокоточную диагностику и терапию.
Вместе с дентальным микроскопом было закуплено дополнительное оснащение для стоматологического кабинета.
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