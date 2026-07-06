Ижевск. Удмуртия. В Республиканской стоматологической поликлинике появился современный дентальный микроскоп. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин на своей странице «ВКонтакте».

Дентальный микроскоп используют при лечении сложных стоматологических случаев. Прибор оснащён фото- и видеокамерой, что позволяет врачу проводить высокоточную диагностику и терапию.

Вместе с дентальным микроскопом было закуплено дополнительное оснащение для стоматологического кабинета.