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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новое оборудование поступило в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Ижевске 

17:42, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Новое оборудование поступило в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Ижевске 
17:42, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#министерство здравоохранения
Источник фото: Страница «ВКонтакте» Сергея Багина
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Врачи смогут снимать зону вмешательства на фото и видео.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской стоматологической поликлинике появился современный дентальный микроскоп. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин на своей странице «ВКонтакте».

Дентальный микроскоп используют при лечении сложных стоматологических случаев. Прибор оснащён фото- и видеокамерой, что позволяет врачу проводить высокоточную диагностику и терапию.

Вместе с дентальным микроскопом было закуплено дополнительное оснащение для стоматологического кабинета. 

 

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17:42, 06 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#министерство здравоохранения