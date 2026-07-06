Ижевск. Удмуртия. Врачи Первой РКБ провели сложную операцию пациентке, которая более десяти лет страдала от ежедневных головных болей, скачков давления и проблем со зрением. Об этом в своём посте в соцсетях сообщила первый вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова.

Как пояснили медики, у женщины диагностировали редкую патологию. Структуры её мозга сместились в отверстие у основания черепа, перекрыв отток жидкости. Дополнительно была выявлена киста в шейном отделе спинного мозга, из-за которой немели руки и пропадала сила в конечностях. Без оперативного вмешательства ситуация могла обернуться инвалидностью.

Нейрохирурги выполнили вмешательство на стыке черепа и позвоночника. Они освободили пространство для мозга, устранили сдавление и восстановили циркуляцию жидкости. Вместо собственной твёрдой мозговой оболочки использовали биоматериал, который хорошо приживается.