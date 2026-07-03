Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии удалили опухоль массой более полукилограмма у ребёнка. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

11-летняя девочка поступила в хирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы из-за небольшой боли в животе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало объёмное образование. После проведения дополнительных обследований врачи решили проводить операцию.

В результате детские хирурги удалили новообразование массой 530 г. Гистологическое исследование подтвердило диагноз «лимфангиома» — это редкое доброкачественное образование лимфатических сосудов. При таком диагнозе опухоль может долгое время никак себя не проявлять или вызывать неспецифические симптомы, например, боль в животе.

Заведующий хирургическим отделением РДКБ Эльдар Шокуев отметил, что «боль в животе» является одной из самых частых причин обращения к педиатру или детскому хирургу. В большинстве случаев она не связана с серьезными заболеваниями, но, если боли повторяются, усиливаются и появляются другие симптомы, то нужно сразу обращаться к врачу.