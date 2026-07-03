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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У одиннадцатилетней девочки из Удмуртии удалили опухоль в полкилограмма

16:15, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
У одиннадцатилетней девочки из Удмуртии удалили опухоль в полкилограмма
16:15, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#операция\n#дети
Источник фото: Минздрав Удмуртии
83
0

Её выявили после того, как ребёнок пожаловался на боль в животе.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии удалили опухоль массой более полукилограмма у ребёнка. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

11-летняя девочка поступила в хирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы из-за небольшой боли в животе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости показало объёмное образование. После проведения дополнительных обследований врачи решили проводить операцию.

В результате детские хирурги удалили новообразование массой 530 г. Гистологическое исследование подтвердило диагноз «лимфангиома» — это редкое доброкачественное образование лимфатических сосудов. При таком диагнозе опухоль может долгое время никак себя не проявлять или вызывать неспецифические симптомы, например, боль в животе.

Заведующий хирургическим отделением РДКБ Эльдар Шокуев отметил, что «боль в животе» является одной из самых частых причин обращения к педиатру или детскому хирургу. В большинстве случаев она не связана с серьезными заболеваниями, но, если боли повторяются, усиливаются и появляются другие симптомы, то нужно сразу обращаться к врачу. 

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16:15, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#операция\n#дети