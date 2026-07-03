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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Заболеваемость мышиной лихорадкой растёт в Удмуртии

13:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Заболеваемость мышиной лихорадкой растёт в Удмуртии
13:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#ГЛПС
Источник фото: ИИ
26
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С начала года заболело уже 259 человек в республике.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растёт заболеваемость мышиной лихорадкой. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

За 6 месяцев 2026 года в Удмуртии зарегистрировано уже 259 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). При этом только в июне заболели 166 человек.

Чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли, загрязнённой выделениями грызунов; во время уборки дач, хозяйственных построек и домов. Также риск существует при работе на садовом участке, отдыхе в лесу, употреблении загрязненных продуктов или воды.

В ведомстве ответили, что ГЛПС может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения. При появлении высокой температуры, сильной головной боли, боли в пояснице не стоит заниматься самолечением, а нужно скорее обратиться к врачу.

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13:45, 03 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Удмуртия\n#ГЛПС