Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растёт заболеваемость мышиной лихорадкой. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

За 6 месяцев 2026 года в Удмуртии зарегистрировано уже 259 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). При этом только в июне заболели 166 человек.

Чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли, загрязнённой выделениями грызунов; во время уборки дач, хозяйственных построек и домов. Также риск существует при работе на садовом участке, отдыхе в лесу, употреблении загрязненных продуктов или воды.

В ведомстве ответили, что ГЛПС может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения. При появлении высокой температуры, сильной головной боли, боли в пояснице не стоит заниматься самолечением, а нужно скорее обратиться к врачу.