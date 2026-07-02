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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За полгода семь жителей Удмуртии заразились энтеровирусной инфекцией

16:44, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За полгода семь жителей Удмуртии заразились энтеровирусной инфекцией
16:44, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#заболевание\n#вирус\n#дети
Источник фото: ИИ
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Во время проверок специалисты не обнаружили энтеровирусы в сточных водах, открытых водоёмах и фонтанах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 6 месяцев 2026 года зарегистрировали 7 случаев энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Энтеровирусная инфекция — распространённое инфекционное заболевание, вирусы которого могут поразить центральную и периферическую нервную систему, сердце, лёгкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу и зрение. Энтеровирусы долгое время сохраняются в бассейнах и водоёмах, на предметах обихода и продуктах питания, таких как молоко, фрукты и овощи. Именно с них люди чаще всего и подхватывают заболевание.

За полгода энтеровирусной инфекцией заболели 7 детей до 17 лет. В Ижевске зафиксировано 5 пациентов, и по одному заболевшему в Можге и Якшур-Бодьинском районе.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора исследовали 152 пробы воды из сточных вод, открытых водоёмов и фонтанов в Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском, Балезинском, Кезском, Игринском, Шарканском, Увинском районах, а также в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле. Энтеровирусы там не обнаружены. 

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16:44, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#вирус\n#дети