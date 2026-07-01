Ижевск. Удмуртия. В токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска ежедневно поступают люди, которые отравились у себя дома. Об этом сообщается в соцсетях Городской клинической больницы №6 Ижевска.

С начала 2026 года в отделение больницы поступили 130 человек, которые отравились угарным газом, бытовой химией и лекарственными препаратами. Это три наиболее распространённые причины обращений.

В 70% случаях пациенты отравились лекарствами — 95 человек. Несмотря на усилия врачей, двое из них скончались. 18 жителей пострадали от угарного газа, один из них не выжил. А 17 пациентов отравились от бытовой химии и ядов.

Все эти люди пострадали из-за нарушения элементарных правил безопасности, отмечают врачи. Для избежания подобных случаев специалисты рекомендуют хранить чистящие средства, растворители, уксусную эссенцию и инсектициды в недоступном для детей и пожилых людей месте. Лекарства нужно принимать строго по назначению врача и проверять их срок годности.