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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года 95 человек обратились в ГКБ №6 Ижевска из-за отравления лекарствами

16:55, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала года 95 человек обратились в ГКБ №6 Ижевска из-за отравления лекарствами
16:55, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#здоровье\n#больница\n#удмрутия\n#отравления
Источник фото: ИА «Сусанин»
54
0

Ещё 35 пациентов отравились угарным газом и бытовой химией.

Ижевск. Удмуртия. В токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска ежедневно поступают люди, которые отравились у себя дома. Об этом сообщается в соцсетях Городской клинической больницы №6 Ижевска.

С начала 2026 года в отделение больницы поступили 130 человек, которые отравились угарным газом, бытовой химией и лекарственными препаратами. Это три наиболее распространённые причины обращений.

В 70% случаях пациенты отравились лекарствами — 95 человек. Несмотря на усилия врачей, двое из них скончались. 18 жителей пострадали от угарного газа, один из них не выжил. А 17 пациентов отравились от бытовой химии и ядов.

Все эти люди пострадали из-за нарушения элементарных правил безопасности, отмечают врачи. Для избежания подобных случаев специалисты рекомендуют хранить чистящие средства, растворители, уксусную эссенцию и инсектициды в недоступном для детей и пожилых людей месте. Лекарства нужно принимать строго по назначению врача и проверять их срок годности. 

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16:55, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#здоровье\n#больница\n#удмрутия\n#отравления