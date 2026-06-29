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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ГКБ №9 Ижевска поступило 129 единиц оборудования для нового сосудистого отделения

10:15, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ГКБ №9 Ижевска поступило 129 единиц оборудования для нового сосудистого отделения
10:15, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: Минздрав Удмуртии
27
0

Открытие третьего в городе отделения для пациентов после инсультов запланировано на осень 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В Городской клинической больнице №9 продолжается подготовка к открытию первичного сосудистого отделения, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В медучреждение уже поступило 129 единиц современного оборудования — функциональные кровати, дефибрилляторы, портативный электрокардиограф, велоэргометр, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, аппараты для роботизированной механотерапии и тренажёр для тренировки ходьбы. Сейчас в помещениях отделения завершается ремонт.

Ежегодно в отделении смогут проходить лечение и реабилитацию около тысячи пациентов, перенесших инсульт. Заведующая неврологическим отделением Лариса Амирахова отметила, что новое отделение позволит снизить нагрузку на другие больницы.

Ежегодно в Удмуртии регистрируется около 6,5 тысячи инсультов.

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10:15, 29 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение