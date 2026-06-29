Ижевск. Удмуртия. В Городской клинической больнице №9 продолжается подготовка к открытию первичного сосудистого отделения, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В медучреждение уже поступило 129 единиц современного оборудования — функциональные кровати, дефибрилляторы, портативный электрокардиограф, велоэргометр, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, аппараты для роботизированной механотерапии и тренажёр для тренировки ходьбы. Сейчас в помещениях отделения завершается ремонт.

Ежегодно в отделении смогут проходить лечение и реабилитацию около тысячи пациентов, перенесших инсульт. Заведующая неврологическим отделением Лариса Амирахова отметила, что новое отделение позволит снизить нагрузку на другие больницы.

Ежегодно в Удмуртии регистрируется около 6,5 тысячи инсультов.