Ижевск. Удмуртия. В республике подвели итоги планового мониторинга возбудителей лихорадки Западного Нила. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования в мае, сообщает пресс-служба ведомства.

Было проверено 1188 особей комаров и 355 клещей. Ни в одном из образцов маркёры или возбудители лихорадки Западного Нила обнаружены не были. Случаев инфицирования среди жителей региона на данный момент также не зафиксировано.





