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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии не выявлено переносчиков лихорадки Западного Нила

12:21, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии не выявлено переносчиков лихорадки Западного Нила
12:21, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лихорадка Западного Нила
Источник фото: ИА «Сусанин»
33
0

Лабораторные исследования провели в мае.

Ижевск. Удмуртия. В республике подвели итоги планового мониторинга возбудителей лихорадки Западного Нила. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования в мае, сообщает пресс-служба ведомства.

Было проверено 1188 особей комаров и 355 клещей. Ни в одном из образцов маркёры или возбудители лихорадки Западного Нила обнаружены не были. Случаев инфицирования среди жителей региона на данный момент также не зафиксировано.


 
 

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12:21, 27 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лихорадка Западного Нила