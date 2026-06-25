Ижевск. Удмуртия. Хирурги 1-й РКБ в Ижевске провели операцию по восстановлению проходимости мочеточника с использованием слизистой оболочки щеки пациентки. Подобная практика ранее применялась в республике только один раз.

Метод, получивший название буккальная уретропластика, заключается в замещении суженного участка мочеточника собственным трансплантатом из слизистой щеки.

У пациентки диагностировали сужение мочеточника длиной около трёх сантиметров в области соединения почки и мочеточника справа. Операцию провели врачи урологического отделения Олег Ерохин и Ильдар Гизатуллин совместно с челюстно-лицевым хирургом Ольгой Балеевой и бригадой анестезиологов.

Операция выполнена лапароскопическим способом, то есть через несколько небольших проколов. Лоскут слизистой оболочки щеки пациентки пересадили на место сужения и соединили с мочеточником. Для обеспечения оттока мочи внутрь установили специальный каркасный стент.

Операция продлилась около двух часов и завершилась успешно. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, выписана из стационара и направлена на амбулаторное наблюдение.