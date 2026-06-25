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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи 1 РКБ в Удмуртии провели уникальную операцию на мочеточнике с использованием слизистой щеки

14:01, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Врачи 1 РКБ в Удмуртии провели уникальную операцию на мочеточнике с использованием слизистой щеки
14:01, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция
Источник фото: 1 РКБ
130
0

Хирурги пересадили пациентке собственный тканевой лоскут, восстановив проходимость мочевыводящих путей

Ижевск. Удмуртия. Хирурги 1-й РКБ в Ижевске провели операцию по восстановлению проходимости мочеточника с использованием слизистой оболочки щеки пациентки. Подобная практика ранее применялась в республике только один раз.

Метод, получивший название буккальная уретропластика, заключается в замещении суженного участка мочеточника собственным трансплантатом из слизистой щеки.

У пациентки диагностировали сужение мочеточника длиной около трёх сантиметров в области соединения почки и мочеточника справа. Операцию провели врачи урологического отделения Олег Ерохин и Ильдар Гизатуллин совместно с челюстно-лицевым хирургом Ольгой Балеевой и бригадой анестезиологов.

Операция выполнена лапароскопическим способом, то есть через несколько небольших проколов. Лоскут слизистой оболочки щеки пациентки пересадили на место сужения и соединили с мочеточником. Для обеспечения оттока мочи внутрь установили специальный каркасный стент.

Операция продлилась около двух часов и завершилась успешно. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, выписана из стационара и направлена на амбулаторное наблюдение.

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14:01, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция