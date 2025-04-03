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Трихолог рассказала, почему появляется ранняя седина

09:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Трихолог рассказала, почему появляется ранняя седина
09:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
266
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#Удмуртия\n#волосы\n#организм
Источник фото: unsplash.com (Mark Paton)
266
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Причиной может быть нехватка микроэлементов или стресс.

Трихолог, косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова рассказала о причинах появления ранней седины. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на Общественную Службу Новостей. 

Ранняя седина — достаточно частое явление, так как волосы первыми реагируют на неполадки в организме. Потому в таком случае эксперт рекомендует пройти полную проверку организма. 

Седые волосы могут начать появляться из-за нехватки меди, цинка, железа и других микроэлементов или сбоя синтеза в клетках. У женщин ранняя седина зачастую появляется из-за дефицита микроэлементов и гормональных сбоев, а у мужчин — из-за стрессов.

Екатерина Фролова отмечает, что учёные пока не дали однозначный ответ о причинах седины. Но есть мнение, что если меланоциты сохранены, то вернуть цвет можно. 

«Седина — это только вопрос личной эстетики. И я всегда призываю посмотреть — какие красивые женщины с сединой», — добавила трихолог Екатерина Фролова.

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09:00, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Удмуртия\n#волосы\n#организм