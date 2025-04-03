Трихолог, косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова рассказала о причинах появления ранней седины. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на Общественную Службу Новостей.

Ранняя седина — достаточно частое явление, так как волосы первыми реагируют на неполадки в организме. Потому в таком случае эксперт рекомендует пройти полную проверку организма.

Седые волосы могут начать появляться из-за нехватки меди, цинка, железа и других микроэлементов или сбоя синтеза в клетках. У женщин ранняя седина зачастую появляется из-за дефицита микроэлементов и гормональных сбоев, а у мужчин — из-за стрессов.

Екатерина Фролова отмечает, что учёные пока не дали однозначный ответ о причинах седины. Но есть мнение, что если меланоциты сохранены, то вернуть цвет можно.

«Седина — это только вопрос личной эстетики. И я всегда призываю посмотреть — какие красивые женщины с сединой», — добавила трихолог Екатерина Фролова.