Глазов. Удмуртия. Новое здание фельдшерско-акушерского пункта появилось в деревне Трубашур. Фотографиями в соцсетях поделилась глава Глазовского района Удмуртии Галина Аверкиева.

«Это важный и нужный проект не только для трубашурцев, но и для жителей соседних населённых пунктов. Здесь было проделано немало: от сбора модуля до установки сантехники, вентиляции и освещения. Работы продолжаются. Следующим этапом станет техническое подключение объекта к коммунальным сетям и благоустройство территории», — написала глава района.

Она также отметила, что ФАП получит новое современное оснащение в виде медицинской техники. А заключительным этапом станет прохождение процедуры лицензирования. После неё Трубашурский ФАП распахнёт свои двери для пациентов. Открытие намечено на осень 2025 года.

Напомним, всего в Удмуртии в этом году планируют открыть десять ФАПов на селе.