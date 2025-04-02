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Новое здание ФАПа появилось в удмуртской деревне Трубашур

13:20, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Новое здание ФАПа появилось в удмуртской деревне Трубашур
13:20, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Глазовский район\n#ФАП
Источник фото: администрация Глазовского района УР
87
0

Открыть его после лицензирования планируют осенью этого года.

Глазов. Удмуртия. Новое здание фельдшерско-акушерского пункта появилось в деревне Трубашур. Фотографиями в соцсетях поделилась глава Глазовского района Удмуртии Галина Аверкиева.

«Это важный и нужный проект не только для трубашурцев, но и для жителей соседних населённых пунктов. Здесь было проделано немало: от сбора модуля до установки сантехники, вентиляции и освещения. Работы продолжаются. Следующим этапом станет техническое подключение объекта к коммунальным сетям и благоустройство территории», — написала глава района.

Она также отметила, что ФАП получит новое современное оснащение в виде медицинской техники. А заключительным этапом станет прохождение процедуры лицензирования. После неё Трубашурский ФАП распахнёт свои двери для пациентов. Открытие намечено на осень 2025 года.

Напомним, всего в Удмуртии в этом году планируют открыть десять ФАПов на селе

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13:20, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Глазовский район\n#ФАП