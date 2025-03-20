Психолог Дарья Яушева рассказала, что беседы с самим собой не только не являются признаком психического расстройства, но и могут приносить пользу. По словам эксперта, такой диалог помогает снизить тревожность, упорядочить мысли и лучше понять свои чувства. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист упомянула популярный в психологии «метод резиновой уточки». Его суть заключается в том, чтобы проговаривать свои идеи и проблемы какому-либо предмету. Этот подход позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом, проанализировать возможные решения и найти нестандартный выход из сложной ситуации.

Яушева подчеркнула, что разговоры с собой – это нормальная и даже полезная привычка, которая помогает структурировать мышление. Однако важно, чтобы такие монологи не становились навязчивыми и не мешали повседневной жизни. Если у человека появляются воображаемые собеседники, которых он воспринимает как реальных, или речь наполняется агрессивными высказываниями, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях стоит обратиться за помощью к специалисту.

Таким образом, умеренные разговоры с собой – это не повод для беспокойства, а инструмент для самопомощи и улучшения эмоционального состояния.