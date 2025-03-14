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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевские врачи успешно провели сложную операцию по удалению осколка из лопатки

11:51, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские врачи успешно провели сложную операцию по удалению осколка из лопатки
11:51, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье
Источник фото: ИА «Сусанин»
125
0

Осколок попал в лопатку в ходе боевых действий.

Ижевск. Удмуртия. В травматологию Первой республиканской клинической больницы поступил пациент с жалобами на сильную боль в правой лопатке, движения рукой были затруднены. Медики приняли решение провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

После тщательного осмотра и анализа истории болезни врачи установили, что травма была получена в ходе боевых действий. Медики решили прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Операцию провёл врач-травматолог Вячеслав Пушин. Работа заняла около часа. Всё прошло без осложнений. Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

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11:51, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье