Ижевск. Удмуртия. В травматологию Первой республиканской клинической больницы поступил пациент с жалобами на сильную боль в правой лопатке, движения рукой были затруднены. Медики приняли решение провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

После тщательного осмотра и анализа истории болезни врачи установили, что травма была получена в ходе боевых действий. Медики решили прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Операцию провёл врач-травматолог Вячеслав Пушин. Работа заняла около часа. Всё прошло без осложнений. Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.