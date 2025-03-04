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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В одну из деревень северо-запада Удмуртии доставили новый модульный ФАП

12:25, 04 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В одну из деревень северо-запада Удмуртии доставили новый модульный ФАП
12:25, 04 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Юкаменский район\n#ФАП
Источник фото: Администрация Юкаменского района УР
49
0

Вскоре его оснастят оборудованием, запуск планируется в текущем году.

Юкаменское. Удмуртия. В деревню Новоелово Юкаменского района Удмуртии доставили новый ФАП. Об этом в соцсетях сообщил глава района Дамир Касимов.

Он отметил, что новый фельдшерско-акушерский пункт устанавливают в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дамир Касимов заверил, что модульный ФАП будет оснащён современным медицинским оборудованием и инвентарём, что значительно улучшит качество медицинских услуг для жителей деревни. Строительство объекта планируют завершить в текущем году.

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12:25, 04 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Юкаменский район\n#ФАП