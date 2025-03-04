Юкаменское. Удмуртия. В деревню Новоелово Юкаменского района Удмуртии доставили новый ФАП. Об этом в соцсетях сообщил глава района Дамир Касимов.

Он отметил, что новый фельдшерско-акушерский пункт устанавливают в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дамир Касимов заверил, что модульный ФАП будет оснащён современным медицинским оборудованием и инвентарём, что значительно улучшит качество медицинских услуг для жителей деревни. Строительство объекта планируют завершить в текущем году.