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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ограничение на продажу энергетиков ужесточили в Удмуртии

14:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Ограничение на продажу энергетиков ужесточили в Удмуртии
14:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#энергетики
Источник фото: unsplash.com (Jorge Franganillo)
29
0

Подобные напитки пропадут из учреждений культуры и спорта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ужесточат ограничение на продаже энергетиков детям. Соответствующее решение принял Госсовет республики на сессии 25 февраля.

Изменения в региональный закон внесли из-за того, что с 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон, устанавливающий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков на всей территории страны. Отметим, что в Удмуртии подобный запрет действует с 2019 года в порядке опережающего нормотворчества.

Также, в законе уточняются объекты, где будет запрещена продажа тонизирующих напитков и энергетиков, путём дополнения перечня. После вступления закона в силу их вовсе нельзя будет продавать в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

Закон начнёт действовать в Удмуртии с 1 сентября 2025 года.

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14:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#энергетики