Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ужесточат ограничение на продаже энергетиков детям. Соответствующее решение принял Госсовет республики на сессии 25 февраля.

Изменения в региональный закон внесли из-за того, что с 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон, устанавливающий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков на всей территории страны. Отметим, что в Удмуртии подобный запрет действует с 2019 года в порядке опережающего нормотворчества.

Также, в законе уточняются объекты, где будет запрещена продажа тонизирующих напитков и энергетиков, путём дополнения перечня. После вступления закона в силу их вовсе нельзя будет продавать в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

Закон начнёт действовать в Удмуртии с 1 сентября 2025 года.