Удмуртия. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил, что кальян не настолько безвреден, как все думают.

При его курении также выделяется большое количество вредных и опасных для организма веществ, например никотин, угарный газ, соли тяжелых металлов, а также различные химические вещества, которые используются для увлажнения и ароматизации табака.

Несмотря на то, что кальянный дым проходит через определенные фильтры, он не очищается на 100%, максимум на 50%. В результате все вредные вещества сохраняются в нём.

Из-за того, что дым попадает в лёгкие страдает их внутренняя поверхность, происходят процессы образования соединительной ткани и фиброза легких. Отмечается, что эти же изменения происходят и при курении сигарет.

Далее дым всасывается в кровь и разносится по всему организму. Все это влияет на сердечно-сосудистую систему — на повышение артериального давления и на периферические сосуды.

Так как курение кальяна занимает 30-40 минут, то воздействие на сердечно-сосудистую систему продолжается дольше, чем при курении сигареты. А также за это время человек потребляет концентрацию никотина, свойственную выкуриванию примерно 40 сигарет.

Алексей Решетун заявил, что врачи не могут сравнивать, что менее вредно, обычная сигарета или кальян, потому что это по сути одно и то же. Но при курении кальяна человек не вдыхает в себя частицы несгоревшего или недогоревшего табака и папиросной бумаги, как во время курения сигареты.