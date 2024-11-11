Пострадавший в ДТП в Сарапуле мальчик остаётся под присмотром врачей РДКБ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты РДКБ продолжают следить за здоровьем ребенка, который пострадал в аварии с микроавтобусом в Сарапуле. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, что 9 ноября в Сарапуле при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли четыре человека. Детей, которые ехали в автобусе, осмотрели в Сарапульской городской больнице и отпустили домой. Одного мальчика перевезли в Ижевск для проведения более углубленной диагностики.

Сейчас за юным пациентом присматривают лучшие специалисты Республиканской детской клинической больницы Удмуртии. 11 ноября его переведут в палату.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и организована проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.