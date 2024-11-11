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Пострадавший в ДТП в Сарапуле мальчик остаётся под присмотром врачей РДКБ

15:06, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пострадавший в ДТП в Сарапуле мальчик остаётся под присмотром врачей РДКБ
15:06, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
897
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#здоровье\n#ДТП
Источник фото: unsplash.com (Zhen H)
897
0

11 ноября его планируют перевести в палату.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты РДКБ продолжают следить за здоровьем ребенка, который пострадал в аварии с микроавтобусом в Сарапуле. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.  

Напомним, что 9 ноября в Сарапуле при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли четыре человека. Детей, которые ехали в автобусе, осмотрели в Сарапульской городской больнице и отпустили домой. Одного мальчика перевезли в Ижевск для проведения более углубленной диагностики. 

Сейчас за юным пациентом присматривают лучшие специалисты Республиканской детской клинической больницы Удмуртии. 11 ноября его переведут в палату. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и организована проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

15:06, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
897
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#здоровье\n#ДТП