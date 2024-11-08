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Участники СВО и члены их семей из Удмуртии получили более тысячи консультаций медицинских психологов

10:55, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Участники СВО и члены их семей из Удмуртии получили более тысячи консультаций медицинских психологов
10:55, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#поддержка
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

Кабинет медико-психологического консультирования открыт на базе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества». 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оказано более тысячи психологических консультаций участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. 

Психологическая помощь участникам СВО и их семьям оказывается бесплатно в кабинете медико-психологического консультирования, открытом на базе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества». 

Медицинские психологи работают ежедневно. Они проводят первичную консультацию, диагностику уровня ПТСР для участников СВО, определяют дальнейшую тактику работы. При необходимости медикаментозной терапии решается вопрос о консультации врача-психотерапевта.  

10:55, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#поддержка