Участники СВО и члены их семей из Удмуртии получили более тысячи консультаций медицинских психологов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оказано более тысячи психологических консультаций участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Психологическая помощь участникам СВО и их семьям оказывается бесплатно в кабинете медико-психологического консультирования, открытом на базе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества».

Медицинские психологи работают ежедневно. Они проводят первичную консультацию, диагностику уровня ПТСР для участников СВО, определяют дальнейшую тактику работы. При необходимости медикаментозной терапии решается вопрос о консультации врача-психотерапевта.