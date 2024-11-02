Передвижной медкомплекс будет работать 3 и 4 ноября у Свято-Михайловского собора в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в предстоящие выходные и праздники возле Михаило-Архангельского кафедрального собора будет работать передвижной медицинский комплекс. Об этом сообщается в группе собора в соцсети «ВКонтакте».

Врачи будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00 3 и 4 ноября. В комплексе можно будет получить консультацию терапевта, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови на сахар, анализ на гормоны, пройти ЭКГ и поставить прививку против гриппа.

Чтобы попасть на приём, нужно иметь с собой паспорт.

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