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Передвижной медкомплекс будет работать 3 и 4 ноября у Свято-Михайловского собора в Ижевске

14:10, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Передвижной медкомплекс будет работать 3 и 4 ноября у Свято-Михайловского собора в Ижевске
14:10, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свято-Михайловский Собор\n#врачи
Источник фото: ИА «Сусанин»
71
0

Желающие смогут проконсультироваться с терапевтом, сдать некоторые анализы и вакцинироваться от гриппа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в предстоящие выходные и праздники возле Михаило-Архангельского кафедрального собора будет работать передвижной медицинский комплекс. Об этом сообщается в группе собора в соцсети «ВКонтакте». 

Врачи будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00 3 и 4 ноября. В комплексе можно будет получить консультацию терапевта, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови на сахар, анализ на гормоны, пройти ЭКГ и поставить прививку против гриппа. 

Чтобы попасть на приём, нужно иметь с собой паспорт.

18+ 

14:10, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свято-Михайловский Собор\n#врачи