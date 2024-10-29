Смертность от инсультов в Удмуртии снизилась на 10%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано снижение смертности в результате инсультов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За 9 месяцев текущего года в республике выявлено 4 400 случаев нарушения мозгового кровообращения, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается 5%-ное снижение показателей. Также на 10% снизилась смертность от инсультов.

При этом, в зоне риска остаются граждане всех возрастов.

«У детей инсульты чаще всего спровоцированы наследственными факторами, у взрослых заболевание развивается из-за неправильного образа жизни. Курение и употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, а также излишний холестерин и высокое артериальное давление – факторы риска развития инсульта», — рассказал Заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения 1 РКБ Кирилл Субботин