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Смертность от инсультов в Удмуртии снизилась на 10%

11:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Смертность от инсультов в Удмуртии снизилась на 10%
11:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье
Источник фото: ИА «Сусанин»
31
0

За истекший период 2024 года в республике у 4 400 человек произошло острое нарушение мозгового кровообращения. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано снижение смертности в результате инсультов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. 

За 9 месяцев текущего года в республике выявлено 4 400 случаев нарушения мозгового кровообращения, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается 5%-ное снижение показателей. Также на 10% снизилась смертность от инсультов.

При этом, в зоне риска остаются граждане всех возрастов. 

«У детей инсульты чаще всего спровоцированы наследственными факторами, у взрослых заболевание развивается из-за неправильного образа жизни. Курение и употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, а также излишний холестерин и высокое артериальное давление – факторы риска развития инсульта», — рассказал Заведующий неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения 1 РКБ Кирилл Субботин

11:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье