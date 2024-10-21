1 РКБ Ижевска получила лицензию на проведение операций по пересадке почки

Ижевск. Удмуртия. Специализированную лицензию на проведение операций по пересадке почек получила Первая республиканская клиническая больница в Ижевске. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Получение лицензии стало одним из этапов развития собственной трансплантологической программы в Удмуртии. В настоящий момент больницу включают в перечень организаций, которые имеют право проводить данное хирургическое вмешательство.

«После завершения всех необходимых процедур мы получим возможность проводить операции по пересадке почки на территории Удмуртии», — заявил Сергей Багин.