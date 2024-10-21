Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

1 РКБ Ижевска получила лицензию на проведение операций по пересадке почки

08:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1 РКБ Ижевска получила лицензию на проведение операций по пересадке почки
08:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#лицензия\n#операция
Источник фото: t.me/dr_bagin
176
0

Сейчас идёт процесс включения медучреждения в список организаций, которые могут проводить эти операции.

Ижевск. Удмуртия. Специализированную лицензию на проведение операций по пересадке почек получила Первая республиканская клиническая больница в Ижевске. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. 

Получение лицензии стало одним из этапов развития собственной трансплантологической программы в Удмуртии. В настоящий момент больницу включают в перечень организаций, которые имеют право проводить данное хирургическое вмешательство.

«После завершения всех необходимых процедур мы получим возможность проводить операции по пересадке почки на территории Удмуртии», — заявил Сергей Багин. 

08:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#лицензия\n#операция