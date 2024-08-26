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Во время рыбалки в Удмуртии крючок зацепился за веко мальчика

16:00, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Во время рыбалки в Удмуртии крючок зацепился за веко мальчика
16:00, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#рыбалка\n#врачи\n#медицинская помощь
Фото: Республиканская офтальмологическая клиника Ижевска
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Он не задел глазное яблоко.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во время рыбалки крючок попал в глаз 10-летнего мальчика. Об этом сообщается в группе Республиканской офтальмологической клиники Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

26 августа в кабинет неотложной помощи обратился ребёнок. За нижнее веко мальчика зацепился рыболовный крючок. Отмечается, что крюк не задел сам глаз. Пациенту экстренно оказали помощь. 

«Медлить в таких случаях нельзя! Чем дольше грязный крючок остается в тканях, тем больше шансов, что начнется воспаление», — пояснила врач-офтальмолог Республиканской офтальмологической клинической больницы Александра Богатырева.

Врачи предупреждают пациентов, что в подобных случаях не стоит самостоятельно извлекать рыболовные крючки, нужно сразу обратиться за медицинской помощью.  

16:00, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#рыбалка\n#врачи\n#медицинская помощь