Во время рыбалки в Удмуртии крючок зацепился за веко мальчика

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во время рыбалки крючок попал в глаз 10-летнего мальчика. Об этом сообщается в группе Республиканской офтальмологической клиники Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

26 августа в кабинет неотложной помощи обратился ребёнок. За нижнее веко мальчика зацепился рыболовный крючок. Отмечается, что крюк не задел сам глаз. Пациенту экстренно оказали помощь.

«Медлить в таких случаях нельзя! Чем дольше грязный крючок остается в тканях, тем больше шансов, что начнется воспаление», — пояснила врач-офтальмолог Республиканской офтальмологической клинической больницы Александра Богатырева.

Врачи предупреждают пациентов, что в подобных случаях не стоит самостоятельно извлекать рыболовные крючки, нужно сразу обратиться за медицинской помощью.