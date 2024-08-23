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Объединенная больница появится в Ленинском районе Ижевска

10:25, 23 августа, 2024
Объединенная больница появится в Ленинском районе Ижевска
10:25, 23 августа, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи
Фото: ИА «Сусанин»
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Её создадут на базе четырех медучреждений.

Ижевск. Удмуртия. С сентября 2024 года в Ижевске начнется работа по созданию единой объединенной больницы Ленинского района. Об этом в своем ТГ-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

В настоящее время жителей района обслуживают городская больница № 3, городская клиническая больница №4, городская поликлиника №6 и детская поликлиника №6. При этом, как отмечает министр, в ГКБ №4 есть детский стационар и взрослая поликлиника, но взрослого стационара нет, в горбольнице №6 есть только амбулаторное звено.

Решено, что единая больница объединит все эти четыре учреждения: будет полноценный взрослый стационар, три взрослые и две детские поликлиники, детский стационар, здравпункт на территории завода «Ижсталь», ФАПы.

«При этом пациенты продолжат получать медицинскую помощь на привычном для себя месте и смогут пользоваться дополнительными возможностями по записи к узким специалистам и на диагностические процедуры», — пояснил Сергей Багин. Для удобства пациентов обсуждается запуск нового автобусного маршрута, который свяжет больницы.

Министр добавил, что сокращения персонала не будет, а все вопросы сотрудников учреждений он готов решать лично.

10:25, 23 августа, 2024
672
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи