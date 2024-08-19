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Все пять запланированных на 2024 год ФАПов построили в Удмуртии

13:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Все пять запланированных на 2024 год ФАПов построили в Удмуртии
13:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#ФАП
Фото: Минздрав Удмуртии
163
0

Работать они начнут после оснащения оборудованием и получения разрешительных документов.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии построили пять запланированных на 2024 год фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Ранее подрядчики закончили возведение объектов в селе Тыловай Дебёсского района, селе Валамаз Красногорского района, деревне Монья Вавожского района и селе Бураново Малопургинского района. 

Последний модульный ФАП появился на станции Люга Можгинского района. Его построили взамен аварийного деревянного здания 1982 года. Новый ФАП будет обслуживать более 650 местных жителей, в том числе 68 детей. Здесь есть кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, служебные помещения для персонала, помещение для хранения медикаментов, а также санитарная комната. Отмечается, что объект приспособлен для маломобильных пациентов. В настоящий момент на месте идут работы по благоустройству прилегающей территории. 

Несмотря на то, что все фельдшерско-акушерские пункты уже построены, принимать пациентов они начнут позже, после получения необходимых разрешительных документов. Сейчас ФАПы оснащают новым оборудованием. 

13:40, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#ФАП