Все пять запланированных на 2024 год ФАПов построили в Удмуртии

Можга. Удмуртия. В Удмуртии построили пять запланированных на 2024 год фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранее подрядчики закончили возведение объектов в селе Тыловай Дебёсского района, селе Валамаз Красногорского района, деревне Монья Вавожского района и селе Бураново Малопургинского района.

Последний модульный ФАП появился на станции Люга Можгинского района. Его построили взамен аварийного деревянного здания 1982 года. Новый ФАП будет обслуживать более 650 местных жителей, в том числе 68 детей. Здесь есть кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, служебные помещения для персонала, помещение для хранения медикаментов, а также санитарная комната. Отмечается, что объект приспособлен для маломобильных пациентов. В настоящий момент на месте идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Несмотря на то, что все фельдшерско-акушерские пункты уже построены, принимать пациентов они начнут позже, после получения необходимых разрешительных документов. Сейчас ФАПы оснащают новым оборудованием.