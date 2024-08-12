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В Глазовской межрайонной больнице начали проводить операции по стентированию сосудов сердца с помощью ангиографа

10:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовской межрайонной больнице начали проводить операции по стентированию сосудов сердца с помощью ангиографа
10:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#лицензия\n#операция
Фото: vk.com (Василий Ремняков)
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Лицензию на эту деятельность учреждение получило на минувшей неделе.

Глазов. Удмуртия. Врачи Глазовской межрайонной больницы провели первые операции по стентированию сосудов сердца с помощью ангиографа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал главврач учреждения Василий Ремняков. 

Ранее данные хирургические вмешательства нельзя было проводить без специальной лицензии. Региональный сосудистый центр получил её в начале августа, что выводит его на новый уровень. 

Напомним, что центр открыли в декабре 2023 года. В настоящий момент в нём работают эндоваскулярный хирург и сердечно-сосудистый хирург. Вместе они провели уже около 200 операций коронарографии. В планах сосудистого центра, как минимум, проводить 1000 операций по коронарографии и 300 операций по стентированию сосудов в год.  

10:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
230
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#лицензия\n#операция