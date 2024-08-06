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Удмуртия планирует получить финансирование на завершение строительства туберкулезной больницы

17:48, 06 августа, 2024
Удмуртия планирует получить финансирование на завершение строительства туберкулезной больницы
17:48, 06 августа, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туберкулез\n#строительство\n#долгострой\n#Минздрав
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Готовность взрослого корпуса составляет 70%, детского — 50%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует получить финансирование на завершение строительства туберкулезной больницы. Об этом в ходе общения с журналистами 6 августа рассказал глава региона Александр Бречалов. 

Взрослый корпус больницы готов на 70%, детский — на 50%, технические помещения — на 90%. Прачечная и котельная готовы полностью, запущено отопление. 

«Напомню, 19 сентября я обратился к президенту, он сделал подпись — надо достраивать. Сложные были переговоры с Минздравом, но мы на сегодня получили от Минздрава подтверждение готовности к финансированию объекта в 2025, 2026, 2027 годах», — добавил глава Удмуртии. 

Сумма составляет более 1 млрд рублей. «Будем встречаться в Минфине России, чтобы они подтвердили финансирование», — сказал Александр Бречалов. 

Напомним, строительство туберкулезной больницы началось в 2019 году. В 2020 году планировалось, что корпуса откроют в конце 2021 года. Строительством занималась компания «Дельта-Строй». В 2022 году контракт был расторгнут в связи с неоднократным нарушением подрядчиком своих обязательств. Сроки пришлось сдвинуть, летом 2022 года планировалось, что объект сдадут в конце 2023 года. 

17:48, 06 августа, 2024
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туберкулез\n#строительство\n#долгострой\n#Минздрав