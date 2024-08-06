Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует получить финансирование на завершение строительства туберкулезной больницы. Об этом в ходе общения с журналистами 6 августа рассказал глава региона Александр Бречалов.

Взрослый корпус больницы готов на 70%, детский — на 50%, технические помещения — на 90%. Прачечная и котельная готовы полностью, запущено отопление.

«Напомню, 19 сентября я обратился к президенту, он сделал подпись — надо достраивать. Сложные были переговоры с Минздравом, но мы на сегодня получили от Минздрава подтверждение готовности к финансированию объекта в 2025, 2026, 2027 годах», — добавил глава Удмуртии.

Сумма составляет более 1 млрд рублей. «Будем встречаться в Минфине России, чтобы они подтвердили финансирование», — сказал Александр Бречалов.

Напомним, строительство туберкулезной больницы началось в 2019 году. В 2020 году планировалось, что корпуса откроют в конце 2021 года. Строительством занималась компания «Дельта-Строй». В 2022 году контракт был расторгнут в связи с неоднократным нарушением подрядчиком своих обязательств. Сроки пришлось сдвинуть, летом 2022 года планировалось, что объект сдадут в конце 2023 года.